La banque BNP Paribas et IBM renouvellent leur partenariat pour huit années supplémentaires. En plus de son Cloud privé, la banque va intégrer la solution IBM Cloud.

BNP Paribas et IBM Services viennent tout juste d’annoncer la reconduction d’un contrat de partenariat de huit ans qui avait déjà donné source à la société commune de services informatiques BNP Paribas Partners for Innovation (BP2I) dès 2003.

En plus de son cloud privé mis en place en 2013, BNP prévoit maintenant d’exploiter la solution IBM Cloud déjà hébergée dans des data centers dédiés à la banque.

Cloud hybride “as a service”

Le partenariat est l’occasion de renforcer ses capacités de cloud hybride « As a Service ».

La banque compte le faire via les solutions proposées par IBM au travers de son Cloud public pour le développement de nouveaux services, notamment les environnements de tests et les applications. Mais pour assurer la sécurité des données de ses clients, les données clients et d’environnement de production ne seront pas mêlées à cette partie publique.

Avec l’ensemble de ces « briques », la banque souhaite poursuivre son plan de transformation digital pour améliorer notamment ses services bancaires en temps réel et mobiles.