Box renforce son intégration avec Microsoft 365

Box muscle son interopérabilité avec Microsoft 365, l’offre qui regroupe les applications de productivité avancées et les services cloud intelligents de l’éditeur de logiciels.

Microsoft Teams, Outlook sur mobile et des produits de sécurité sont concernés, a indiqué le fournisseur de services de sauvegarde et gestion de contenu dans le cloud.

« Des dizaines de milliers de clients dans tous les secteurs et dans toutes les régions utilisent Box avec Microsoft », a déclaré Jeetu Patel, directeur de la division produits chez Box. L’entreprise veut encourager la coopération et la productivité en proposant une expérience Box dans Microsoft 365 « aussi fluide que possible », a-t-il ajouté dans un billet de blog.

Dès maintenant, une mise à jour de Box pour Microsoft Outlook permet la prise en charge de l’enregistrement des pièces jointes des e-mails dans Box pour iOS et Android.

L’amélioration s’inspire de l’application existante Box for Outlook sur PC, Mac ou le Web. Elle fait suite à la disponibilité générale de l’application unifiée Office pour Android et iOS annoncée en février dernier. Cette intégration permet aux utilisateurs d’ouvrir, de modifier et d’enregistrer des fichiers Box directement dans cette application Office.

Box pousse encore plus loin la collaboration.

Intégration de Box avec Microsoft Teams

À partir du 31 mars, les clients communs aux deux groupes pourront bénéficier d’une intégration de Box avec Microsoft Teams. L’accès et le partage de contenus Box pourra se faire directement depuis les groupes et les conversations Teams, grâce à un nouvel onglet Box Files. Par ailleurs, le déploiement au niveau des équipes sera disponible avec la création automatique de dossiers et d’autorisations d’accès et édition entre Box et Teams.

Une autre amélioration concerne la sécurité et l’identification. Les administrateurs peuvent dorénavant utiliser Box Shield pour contrôler et limiter le droit d’imprimer et de télécharger des fichiers dans Box, directement depuis Office 365 (Word, PowerPoint, Excel).

Plus tard cette année, une intégration Azure AD fournira une authentification unique (SSO) « en un clic ». En parallèle, Box va prendre en charge Microsoft Authenticator pour l’authentification à deux facteurs. Ce n’est pas tout, le fournisseur du cloud content management veut étendre la prise en charge de Intune. Enfin, Box prévoit l’intégration d’Azure Information Protection (AIP) au cours du second semestre 2020.

(crédit photo © Shutterstock)