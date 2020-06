Box Relay facilite l’automatisation des workflows

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il y a un an Box annonçait la disponibilité générale de Box Relay, son outil repensé de création et de pilotage des flux de travail. Mardi, le fournisseur américain de services de sauvegarde et gestion de contenu dans le cloud a dévoilé de nouvelles fonctionnalités.

Elles sont conçues pour adapter l’offre à l’ère du recours massif au travail à distance.

La validation de contenus passe encore largement par l’email, a relevé ZDNet. Box veut donc fournir aux départements métiers les capacités leur permettant d’automatiser davantage leur gestion de contenu et les processus de validation associés.

Modèles prédéfinis, contenus tiers et fichiers multiples

Les améliorations de Box Relay mises en exergue sont les suivantes :

– Une bibliothèque de modèles prédéfinis

« La nouvelle bibliothèque de modèles permet aux utilisateurs de chaque services de créer leurs propres workflows, sans assistance de l’informatique », a déclaré Aaron Levie, cofondateur et CEO de Box. Les départements RH, marketing, ventes, finance… sont ciblés.

– Une intégration renforcée avec File Request

File Request fournit aux utilisateurs du service un moyen sécurisé d’ajouter par glisser-déposer des fichiers et des métadonnées de partenaires et de fournisseurs externes.

– Le support multi-fichiers

Les utilisateurs peuvent regrouper plusieurs éléments, les déplacer et leur affecter une même action pour examen et approbation.

Le support multi-fichiers dans Box Relay sera disponible fin juin 2020. Les modèles prédéfinis et l’intégration renforcée avec File Request le seront fin juillet, a précisé Box.

Automating processes across your organization just got a whole lot easier with new capabilities in Box Relay, including out-of-the-box templates, seamless external workflows, and multi-file support. Learn more ➡️ https://t.co/4d1p9Zq2Zf pic.twitter.com/rECWFNzHdg — Box (@Box) June 16, 2020