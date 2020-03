Brevets : Huawei premier demandeur en Europe

Qui est le principal demandeur de brevets* en Europe ?

La bonne réponse est… Huawei. Tout du moins l’Office européen des brevets.

Les données que l’organisation intergouvernementale communique pour l’année 2019 mettent plus globalement en lumière une nette progression de la demande d’acteurs asiatiques.

Illustration dans la communication numérique.

Sur ce secteur, les entreprises chinoises sont les principales contributrices (3 736 brevets ; + 64,6 % d’une année sur l’autre). Elles devancent les américaines (3 684 ; +14,6 %) et les sud-coréennes (1 230 ; +36,1 %). La France se positionne au 7e rang, avec des demandes en recul (403 ; -18,3 %).

Toujours dans la communication numérique, Huawei en est à 2 260 demandes. Soit près de deux fois plus qu’Ericsson (1 227), qui devance Qualcomm (1 061), Samsung (567) et LG (545). Le groupe chinois emmène le train des brevets aussi bien sur le transport de données que sur les réseaux sans fil.

Au global, les demandes de brevets (14 175 ; +19,6 %) dans ce domaine ont connu une croissance sans égale depuis 2010.

Même chose dans le secteur de l’informatique (+10,2 %, à 12 774 brevets).

Alphabet (Google) et Microsoft dominent ce classement, avec 673 demandes. Huawei (382) arrive en 4e position derrière Samsung (630) et devant Intel (339). Siemens (328), premier Européen, était leader en 2018.

Comme sur les communications numériques la France se classe 7e (587 demandes ; -3 %). Les États-Unis (4 866 ; +13,6 %) devancent la Chine (1 356 ; +18,7 %), le Japon (1 212 ; +0,9 %) et l’Allemagne (1 130 ; +13,8 %).

L’IA porte en grande partie la croissance des demandes : +29 % pour la reconnaissance de formes (avec Alphabet en tête), +4 % pour l’extraction de données (Microsoft) et +11 % pour le traitement de métadonnées d’images (Royal Philips).

* Est considéré comme pays d’origine d’une demande le lieu de résidence du premier demandeur listé.

Tous secteurs technologiques confondus, 25 % des demandes proviennent des États-Unis. 15 %, d’Allemagne (+0,5 %). 12 %, du Japon (-2,3 %). 7 %, de Chine (+29,2 %). 6 %, de France (-2,9 %).

Photo d’illustration © Jirsak – Shutterstock.com

