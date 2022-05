Broadcom s’offre VMware : vers une conversion SaaS massive

Une fois le rachat finalisé, Broadcom veut migrer les utilisateurs de licences logicielles perpétuelles VMware vers les abonnements et le SaaS.

Le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom s’apprête à acquérir VMware, spécialiste de la virtualisation et des logiciels d’infrastructure.

L’opération implique une évolution de modèle.

Lorsque sera finalisé le rachat, Broadcom prévoit une « transition rapide » des utilisateurs de licences logicielles perpétuelles vers les abonnements et le SaaS (software as a service). Il s’agit d’adapter l’offre VMware au modèle privilégié par Broadcom pour son activité logicielle.

« Nous nous concentrons sur un modèle de revenus récurrents à près de 100% », a déclaré Tom Krause, président de l’entité software chez Broadcom, en marge de la publication des résultats trimestriels du groupe (revenus en croissance de 23% à 8,1 milliards $ au second trimestre clos le 1er mai). Cette « conversion » d’un modèle de licence sur site (on-premise) pour les solutions VMware vers l’abonnement SaaS ne sera pas neutre. Elle freinerait la croissance de Broadcom à court terme, avant de l’amplifier, a relevé CRN.

Les partenaires de VMware dans l’expectative

Broadcom a confirmé le 26 mai son intention d’acquérir VMware pour un montant de 61 milliards $, soit l’une des offres d’acquisition les plus élevées dans l’IT, jusqu’à présent.

Si la transaction obtient l’aval des autorités en charge, le « software group » présidé par Tom Krause sera renommé et opéré en tant que VMware sous la direction de Broadcom. La nouvelle unité regroupera les logiciels de virtualisation de VMware et les solutions d’infrastructure et de sécurité que propose déjà Broadcom.

Le mouvement a été amorcé par VMware et son écosystème bien avant la rumeur de rachat.

La société a augmenté ses revenus abonnements et SaaS de 21% en glissement annuel pour atteindre 899 millions $ au premier trimestre de son exercice 2023 décalé. Ils ont ainsi représenté 29% du chiffre d’affaires total (3,09 milliards $) généré par VMware sur le trimestre .

Aussi, pour les partenaires du fournisseur, la bascule de clients existants sous licence perpétuelle vers l’abonnement SaaS devrait être plus « progressive » que rapide.

« VMware nous pousse à vendre le modèle SaaS et par abonnement depuis des années maintenant. Nous le savons. Nous le comprenons. Certains clients le font, d’autres prennent encore leur temps », a déclaré dans les colonnes de CRN l’un des partenaires. Selon le prestataire, la transition prend du temps et implique des ajustements commerciaux.

L’écosystème espère le soutien de Broadcom dans ce domaine.