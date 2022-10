Budgets IT 2023 : 3 priorités pour les PME

Cybersécurité, applications métiers et cloud… Confrontées à l’augmentation du risque cyber, les entreprises de taille moyenne priorisent les bugdets.

Face à la pression inflationniste et à l’augmentation du risque cyber, la plupart des entreprises de taille moyenne priorisent les bugdets, plutôt que de réduire les coûts.

Selon les données Gartner, une PME moyenne consacre environ 4,7% du total de ses revenus aux dépenses et investissements technologiques. C’est l’un des enseignements d’une enquête* réalisée auprès d’un panel de responsables informatiques de PME et ETI.

Interrogées sur les projets actifs dans lesquels ces structures investissent en priorité, leurs responsables IT et/ou direction des systèmes d’information (DSI) citent en priorité :

1. Les contrôles de sécurité cyber et les outils associés

2. Les applications métiers (ERP, CRM, RH) l’analyse data et l’intégration

3. Les services et migrations vers le cloud (IaaS, Office 365, SharePoint)

Suivent les solutions d’infrastructure dédiées au calcul et au stockage.

Le revers de la médaille

Les PME, comme d’autres organisations, sont confrontées à d’importants défis de cybersécurité. Or, elles disposent le plus souvent de compétences internes et de budgets réduits pour faire face.

Aussi, selon une autre étude (commandée par Egnyte), dont s’est fait l’écho CIO Dive, moins des deux tiers des entreprises de taille moyenne interrogées ont mis en place un plan formel de réponse aux incidents. Un déficit qui limite leur capacité d’atténuer dans des délais serrés l’impact d’une cyberattaque.

De surcroît, l’augmentation du coût de la cyberassurance reste un problème pour les PME et ETI qui ont souscrit une telle offre.

* L’enquête a été menée au printemps 2022 auprès de 134 directeurs des systèmes d’information et membres d’équipes IT de PME.