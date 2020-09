Budgets IT : le travail à distance au top des priorités

Les technologies qui soutiennent le travail à distance font partie, avec la cybersécurité et les services cloud, des priorités budgétaires IT pour 2021.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quelles sont vos prévisions de budgets IT pour 2021 ? C’est la question posée à un panel de décideurs informatiques et métiers pour TechRepublic Premium (accès payant).

62% des répondants ont déclaré resserrer leurs budgets informatiques après une année 2020 chaotique. 25% hésitent encore et 12% prévoient d’augmenter les efforts.

Globalement, le plus grand nombre veut concentrer les investissements sur des technologies jugées incontournables pour accompagner la reprise post Covid-19.

Les technologies qui soutiennent le travail à distance (remote work), dont les outils collaboratifs et la visioconférence, font dorénavant partie, avec la cybersécurité et les services cloud, du top 3 des priorités budgétaires IT dans lesquelles investir.

Les applications comme Zoom et Microsoft Teams sont très demandées.

Qui décide des budgets alloués ?

Les directions générales tranchent

L’an dernier, la majorité (54%) considérait que les managers IT étaient à l’origine de l’essentiel des recommandations concernant les budgets technologiques.

Les professionnels interrogés en juillet 2020 sur ces problématiques ont d’abord mentionné les directions générales (24%). Elle devancent ainsi les responsables informatiques intermédiaires (23%) et les directeurs des systèmes d’information (DSI) (22%).

Selon une autre enquête (Catchpoint), pour la rentrée « déconfinée », 42% des DSI et managers métiers sont encore appelés à télétravailler partiellement ou à temps plein.

Pour soutenir la productivité, un tiers des organisations sont aussi plus susceptibles d’investir davantage dans l’automatisation robotique des processus (RPA), le réseau WAN défini par le logiciel (SD-WAN) et la combinaison entre intelligence artificielle et opérations IT (AIOps).

(crédit photo via pexels)