Bug Bounty : FireEye pousse ses primes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’entreprise de cybersécurité FireEye a ouvert au public son programme de chasse aux bugs auparavant privé. Le programme est géré par la plateforme Bugcrowd.

« Nous comprenons que, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas éradiquer toutes les failles de sécurité. Le paysage technologique est en constante expansion et, à ce titre, il y aura toujours des menaces émergentes », a déclaré FireEye dans un billet de blog.

L’entreprise américaine a donc choisi de se tourner vers la communauté.

« Dans l’intérêt de la protection de nos clients, nous proposons à la communauté de chercheurs tiers de s’engager, de signaler et d’être crédités pour leur travail », a expliqué la firme. « Nous leur demandons d’honorer les principes et les processus d’une divulgation responsable et de permettre à FireEye d’évaluer, répondre et, si nécessaire, corriger les vulnérabilités de sécurité confirmées avant leur divulgation publique. »

Dorénavant, tous les chercheurs de failles inscrits sur Bugcrowd pourront prétendre au versement de primes par vulnérabilité découverte et validée comme telle dans les solutions et les services de FireEye.

Jusqu’à 2500 $ par faille découverte

Le montant d’une prime FireEye varie en fonction du caractère critique de la vulnérabilité :

Critique : entre 1550 $ et 2500 $

Sévère : entre 800 $ et 1250 $

Modéré : entre 200 $ et 500 $

Faible : entre 50 $ et 150 $

À titre de comparaison, via la plateforme HackerOne, la prime moyenne a doublé en 2019 pour atteindre 3384 dollars.

(crédit photo © Shutterstock)