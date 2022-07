Bug Bounty : le Pentagone s’offre (encore) les services de hackers

Six ans après son premier bug bounty, le Département de la défense des Etats-Unis lance le programme « Hack U.S. » avec HackerOne.

Six ans après son premier bug bounty, le département de la défense des Etats-Unis (DoD) lance un nouveau programme de recherche de failles sous l’appelation « Hack U.S. ».

L’opération est active jusqu’au 11 juillet 2022 via HackerOne, plateforme de mise en relation entre entreprises et hackers.

« Ce programme élargi est destiné à fournir aux chercheurs en sécurité le cadre et les conditions pour mener des activités de découverte de vulnérabilités dans les systèmes d’information du Département de la défense US accessibles au public, dont ses propriétés Web, et soumettre ces découvertes au DoD », indique le Pentagone dans son programme.

Une enveloppe de 110 000 $, seulement ?

Seules les découvertes portant sur des failles « critiques » et de « gravité élevée » sont éligibles dans le cadre de ce programme de divulgation des vulnérabilités.

Les hackers éthiques et les chercheurs en sécurité tiers sont invités à identifier ces failles dans tous les « systèmes d’information accessibles au public, propriétés web ou données, exploitées ou contrôlées par le DoD ».

Est-ce le moyen de s’offir les services de spécialistes à moindre frais ? L’enveloppe totale plafonne à 110 000 $. En moyenne, les primes varient de 500 à 1000 dollars par découverte. Les montants évoluant en fonction de la gravité des vulnérabilités découvertes.

(crédit photo David B. Gleason, CC BY-SA 2.0)