Bureautique : les applications Office abandonnent la mention « Online »

Petite opération de » re branding » chez Microsoft.

Pour l’ensemble des déclinaisons d’Office (365, 2019), il existe des sous catégories selon les plateformes employées. Jusqu’à maintenant, les versions pour le Web ajoutaient l’appellation Online à Office. Il en était de même pour chaque application (Word Online, Excel Online, …).

La mention « Online » disparait sur les applications Office

Désormais, il n’y aura plus ce type d’appellation, quelle que soit la plateforme employée. La suite se contera tout bonnement du nom de marque Office version Web ou pas. Il en sera de même avec les applications.

Pour des raisons évidentes de compatibilité, on parlera toujours d’Office pour Windows, pour Mac, pour Android ou iOS et également pour le Web, mais la mention Online ne fera plus partie intégrante de la marque.

Attention tout de même, car ce changement ne s’applique qu’aux applications Office.

L’appellation Online restera ainsi accolée aux applications Exchange Online, SharePoint Online, Project Online et Office Online Server.

Cette nouveauté est d’ores et déjà appliquée par Microsoft.

Nouvelles icônes Office

Il y a près d’un an, Microsoft avait présenté de nouvelles icônes pour Office afin de refléter son évolution vers une suite d’outils basés sur le cloud et accessibles depuis une multitude de périphériques et de plates-formes.

Côté couleurs, Microsoft a opté pour des teintes plus vives, plus claires et plus conviviales.

Conçues pour être plus simples et plus modernes, elles doivent également refléter l’évolution récente d’Office, avec de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA (Intelligence Artificielle), des fonctionnalités plus collaboratives et son indépendance vis-à-vis des plate-formes pour des applications clés telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook.