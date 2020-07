Câble sous-marin : Google relie les États-Unis et l’Europe

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Google a annoncé mardi investir dans un câble sous-marin en fibre établissant une liaison entre New York aux États-Unis, Bude au Royaume-Uni et Bilbao en Espagne.

Renforcer « la résilience » du réseau qu’empruntent les internautes et les entreprises pour accéder à ses services, c’est l’objectif affiché par Google. Les câbles sous-marins acheminant 98% du trafic Internet international dans le monde, a déclaré l’entreprise.

Le câble porte le nom de l’informaticienne américaine Grace Hopper (1906-1992). « Une fois mis en service, le câble Grace Hopper sera l’un des premiers nouveaux câbles à connecter les États-Unis et le Royaume-Uni depuis 2003 », a expliqué dans un billet de blog Bikash Koley, vice-président de Google Global Network. « Augmentant ainsi la capacité de ce carrefour mondial très fréquenté et alimentant les services Google tels que Meet, Gmail et Google Cloud. Il s’agit également de notre premier investissement dans un câble sous-marin privé vers le Royaume-Uni et de notre premier itinéraire optique vers l’Espagne. »

En outre, le point d’atterrissement espagnol intégrera plus étroitement la future région Google Cloud à Madrid dans l’infrastructure mondiale de la firme américaine.

Hopper, après Equiano, Curie et Dunant

Après Equiano, qui relie le Portugal et l’Afrique du Sud, Curie, qui raccorde les États-Unis et le Chili, et Dunant, qui connecte les États-Unis à la France, le câble Grace Hopper est aussi le quatrième du genre dans lequel a investi Google, jusqu’à présent.

Le système sera équipé de 16 paires de fibres et parcourra 6 250 kilomètres des États-Unis au Royaume-Uni et 6 300 kilomètres des États-Unis à l’Espagne.

Google a précisé avoir signé un contrat avec le fournisseur américain de câbles sous-marins SubCom pour le construire. Le projet devrait être bouclé en 2022.

Our latest subsea cable, named after the incredible Grace Hopper, is one of the first cables to connect the U.S. & U.K. since 2003, and the first investment by Google in a subsea cable route to Spain → https://t.co/dfE2L2jzEn #GoogleCloudNext pic.twitter.com/XqINfWLQRP — Google Cloud (@googlecloud) July 28, 2020

(crédit photo @googlecloud)