Caisse des Dépôts : Odile Duthil est nommée directrice de la cybersécurité

Quatre ans après avoir rejoint le groupe Caisse des Dépôts comme adjointe du

directeur cybersécurité, Odile Duthil accède au poste de directrice de la cybersécurité.

Elle remplace Arnaud Martin qui prend la direction du département Risques opérationnels, Cyber et Contrôles, au sein de la direction des risques.

Agée de 53 ans, Odile Duthil a commencé sa carrière en 1995 comme ingénieure en télécommunications au sein de France Telecom avant d’intégrer la direction de la Sécurité de l’opérateur.

Diplômée de l’ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications), elle est administratrice du Clusif (Club de la sécurité de l’information français) et membre du CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’information et du numérique).

En mars dernier, Odile Duthil avait participé au Silicon Day Cybersécurité pour évoquer son expérience des campagnes de Bug Bounty.