Conteneurs : Canonical livre LTS Docker Image Portfolio

Canonical, l’éditeur d’Ubuntu, a publié sur le registre public de conteneurs Docker Hub l’ensemble LTS Docker Image Portfolio. Ce portefeuille d’images de conteneurs applicatifs inclut jusqu’à 10 ans de maintenance de sécurité étendue. Canonical veut ainsi sécuriser la chaîne d’approvisionnement des logiciels cloud.

« Les images LTS sont construites sur une infrastructure de confiance, dans un environnement sécurisé, avec des garanties de mises à jour de sécurité stables », a expliqué dans un billet de blog Mark Lewis, vice-président des services d’application chez Canonical. Les organisations qui optent pour des opérations basées sur les conteneurs accèdent ainsi a « un nouveau niveau de provenance des conteneurs et de garantie ».

Canonical a indiqué collaborer avec Docker sur les images officielles de Docker et le LTS Docker Image Portfolio. Les deux entreprises veulent ainsi mieux répondre aux attentes de la communauté de développeurs et de leurs écosystèmes respectifs.

« Engagement en matière de sécurité »

« Nous traitons les vulnérabilités de sécurité connues (CVE) importantes et critiques dans les offres LTS et résolvons les problèmes critiques dans les 24 heures », a déclaré Valentin Viennot, chef de produit chez Canonical.

La société qui finance la distribution Linux Ubuntu a par ailleurs précisé :

« Plusieurs images du LTS Docker Image Portfolio seront disponibles gratuitement en tant que versions d’images officielles Docker pendant la période de maintenance de sécurité standard de 5 ans liée à Ubuntu LTS (long term support) sous-jacent. L’ensemble du portefeuille d’images LTS, y compris le contenu exclusivement disponible pour les clients Canonical, sera disponible via Docker Hub ».

LTS Docker Image Portfolio sera exempté des limites de tarifs par utilisateur.

Enfin, les clients d’Ubuntu Pro de Canonical ont accès à une maintenance de sécurité étendue sur 10 ans des images via Docker Hub. Son CEO Scott Johnston a expliqué : « nous poussons l’investissement avec Ubuntu de Canonical, l’une des images vérifiées les plus populaires sur le Docker Hub, afin de créer une expérience de développement plus intégrée, fiable et sûre, et accélérer la diffusion d’applications pour notre communauté ».