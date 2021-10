Capella : la nouvelle ombrelle DBaaS de Couchbase

Changement de marque pour l’offre Couchbase Cloud, qui devient Capella et gagne une option supplémentaire de déploiement sur AWS.

Ne dites plus Couchbase Cloud, mais Capella. Ce changement de marque s’accompagne d’une nouvelle option de déploiement, pour le moment disponible sur AWS. Promesse : inutile de mettre les mains dans l’infra. Paramétrer au préalable ses VPC n’est en l’occurrence plus nécessaire. Tout se passe sur le portail de la base de données… sachant qu’il faut toujours réserver des capacités – et les y gérer par après.

Capella prend en charge la dernière version de Couchbase Server (7.0), lancée cet été. Parmi ses apports :

– L’ajout des transactions ACID dans le langage N1QL

– Les scopes et les « collections »

Ces niveaux supplémentaires de hiérarchisation des données facilite l’association de modèles relationnels. Les documents sont stockés dans des collections, elles-mêmes contenues dans des scopes, situés dans des compartiments.

– La construction parallèle des index

– Un service de backup S3 et NFS – complet et incrémental – au niveau des collections

Capella ne permet pas d’exploiter l’ensemble des fonctionnalités de Couchbase Server. Entre autres, l’intégration LDAP, les compartiments éphémères (en mémoire) et la gestion des suites de chiffrement.

