Capgemini vise l’activité jumeaux numériques d’Unity

Un transfert d’effectif se prépare entre Capgemini et Unity. La conséquence de l’acquisition, par l’ESN française, d’une des activités de l’entreprise américaine. En l’occurrence, sa branche de conseil en jumeaux numériques.

L’opération – qu’il est question de boucler au deuxième trimestre 2024 – s’inscrit dans la lignée de travaux communs couronnés, entre autres, d’un « partenariat mondial » annoncé à l’été 2022. Air du temps oblige, le métavers en était l’axe principal. Capgemini et Unity avaient rappelé, à cette occasion, avoir déjà réalisé ensemble divers projets. Dont « une application interactive pour un grand groupe de biens de consommation permettant aux équipes commerciales de visualiser la disposition des rayons en 3D ». Et « un simulateur immersif pour un fabricant de camions de pompiers permettant de former ses opérateurs ».

L’activité objet de l’acquisition entre dans la division de services aux entreprises Unity Accelerate Solutions. Celle-ci a notamment travaillé avec Vectuel, entreprise française qui a créé un jumeau numérique de Paris. La Société du Grand Paris l’exploite pour planifier l’extension du réseau de transport public.

Initialement utilisé dans le domaine du jeu vidéo, le moteur Unity fait aujourd’hui l’objet d’offres spécifiques aux clients industriels. En première ligne, la suite Unity Industry, dont la tarification publique affiche un ticket d’entrée à 4554 € HT par mois pour chaque poste.

Nombre des « clients industriels » qu’Unity revendique sont des constructeurs automobiles (Audi, Honda, Toyota, Volvo…). Bell, Boeing, Nike et l’U.S. Air Force font aussi partie de la clientèle.

