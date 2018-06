CDO : qui sont vraiment les Chief Data Officers ? (infographie)

L’entrée en vigueur, le 25 mai dernier, du Règlement général sur la protection des données (RGPD) a dopé les recrutements de profils « data » dans les entreprises.

Davantage orienté gouvernance que juridique (une compétence du DPO, délégué à la protection des données personnelles), le directeur des données ou CDO (Chief data officer en anglais) joue un rôle clé dans cette transformation.

En France, la fonction émerge et s’ouvre à différents profils, relève Datagalaxy dans une étude. Qui sont les CDO aujourd’hui ? Quelles sont leurs missions et leurs rémunérations ? La start-up éditrice d’une plateforme de cartographie de données propose des réponses.

Voici les principaux résultats de son enquête :

– 85% des CDO interrogés en France ont un Bac+4 et plus ;

– 50% sont issus des filières management/gestion (27%) et commerce/marketing (23%) ;

– 31% sont diplômés d’une école d’ingénieurs (19% informatique, 12% généraliste) ;

– 54% des CDO français ont été recrutés en interne ;

– Une majorité a été nommée depuis moins d’1 an, 30% depuis 2 à 3 ans ;

– 50% sont rattachés à la direction générale ;

– 42% gagnent moins de 50 000 euros par an ;

– 39% perçoivent de 50 000 à 100 000 euros par an ;

– 12% ont un salaire plus élevé (jusqu’à 150 000 euros par an) ;

Top 5 des missions du CDO

1. Assurer qualité et fiabilité des données (pour 81% des répondants).

2. Piloter l’usage quotidien des données (76%).

3. Organiser la stratégie de collecte des données (62%).

4. Assurer la conformité réglementaire (60%).

5. Encadrer l’accès aux données (58%).

Enfin, 76% des CDO considèrent l’intelligence artificielle (IA) comme une technologie phare. Tout particulièrement pour l’analyse prédictive (65% des réponses).

