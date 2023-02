CDO : quand le responsable des données joue l’équilibriste

Comment évolue votre fonction et vos budgets en 2023 ? La question a été posée à 600 responsables des données (chief data officers ou CDO).

Wakefield Research a réalisé le sondage pour le fournisseur de solutions Informatica.

Voici 10 des principaux résultats de l’enquête* internationale :

1. 68% de l’ensemble des répondants prévoient une hausse des investissements dédiés à la gestion de données cette année 2023

2. Ce taux atteint 73% chez les responsables de données pour lesquels la data et l’efficacité opérationnelle sont en phase

3. 76% des CDO qui considèrent « alignées » les stratégies data et commerciales de leur organisation ont le contrôle total de leur budget

4. Les stratégies sont orientées avant tout vers : la « data fabric » et le maillage de données, l’observabilité, la conformité et les enjeux RSE

5. Les priorités les plus souvent citées sont :

– Améliorer la gouvernance (pour 52% du panel)

– Améliorer la littératie des données (46%)

– Obtenir une vue « holistique » du client (45%),

– Renforcer la protection et la sécurité des données (44%)

– Moderniser l’infrastructure data cloud (43%)

6. Le principal obstacle à la mise en oeuvre : une vue incomplète du patrimoine de données

7. 55% des sondés déclarent gérer plus de 1000 sources de données

8. 1 CDO interrogé sur 2 utilise cinq outils dédiés ou plus

9. La hausse à venir des sources de données ne fait pas de doute pour 9 répondants sur 10

10. 83% de ceux qui contrôlent les budgets se disent plus à même d’atteindre les objectifs

CDO : aligner données et performance

« Les CDO se concentrent davantage sur la facilitation d’objectifs métiers plutôt que sur des objectifs purement techniques », a déclaré Jitesh Ghai, EVP et CPO d’Informatica. Selon lui, aligner stratégies data et objectifs commerciaux permet aux organisations de mieux rivaliser.

L’intelligence artificielle contribue à l’élévation des attentes dans ce domaine.

Selon une autre étude (Gartner), à horizon 2026, le déploiement automatisé de métriques de confiance dans les écosystèmes de données mondiaux limitera drastiquement le recours aux intermédiaires externes et réduira « de moitié » le risque de partage non consenti de données.

* Enquête menée par Wakefield Research auprès de 600 CDO, CAO et CDAO, entre le 9 et le 22 novembre 2022. États-Unis, Europe et région Asie-Pacifique sont concernés.

