Céline Stenger, Directrice Stratégie et Gouvernance IT chez Fnac Darty

« Je suis un bébé Fnac ». C’est ainsi que Céline Stenger résume son parcours au sein du groupe Fnac-Darty (1). Une histoire de fidélité qui démarre en 2008. De retour en France, après une année d’étude en MBA aux Etats-Unis, elle cherche un stage pour valider son cursus d’école d’ingénieur en ‘’génie mécanique et productique’’. Ce sera Fnac.com.

« C’était le début du digital et du e-commerce, et cela m’attirait. Amazon n’avait qu’une offre de 500 produits en stock. Tout était à faire. » se souvient-elle. Le stage se prolonge en contrat de travail. Ce sera son premier CDI

Et le début de son évolution au sein du groupe pour porter les projets d’industrialisation de l’activité e-commerce : la création du premier entrepôt automatisé pour les produits d’édition, le développement de la marketplace pour distribuer des produits de vendeurs tiers puis la direction du pôle projets des opérations suite à l’acquisition de Darty par la Fnac (1). « J’avais la charge des projets du SAV et des ateliers de réparation, de la relation client à distance, de la livraison, , de l’omnicanalité et de tous les outils qui vont avec. Ce qui représente environ 80 plateformes de livraison et 115 bases techniques » détaille Céline Stenger.

L’IT au service des nouveaux modèles business

C’est en Septembre 2019, de retour de son 2ème congé maternité, qu’elle se voit proposer son poste actuel : Directrice gouvernance IT et transformation digitale & e-commerce qui s’est récemment élargi avec le pôle de Cybersécurité.

Son périmètre d’intervention s’élargit avec six équipes soit une trentaine de personnes à manager pour gérer le développement des projets, le contrôle de gestion, le Software Asset Management, l’urbanisation des SI, le Green IT mais aussi la Cybersécurité et même de la communication IT.

« C’est un peu une fonction régalienne au service des autres équipes qui donne certaines guidelines à respecter. De l’atterrissage budgétaire à la compliance logicielle il faut trouver les solutions pour que ce soit parfait » précise-t-elle.

Dans ce rôle, elle impulse des challenges business, en particulier dans le domaine de la RSE. « Fnac Darty change progressivement de modèle économique. Nous devons développer des nouveaux services qui favorisent la réparation des produits plutôt que leur remplacement. C’est le sens de la création de Darty Max, un abonnement mensuel dédié à la réparation, qui donne un accès privilégié à un technicien et des rendez-vous de contrôle et de réparation pour simplifier le quotidien de nos clients tout en rallongeant la durée de vie de nos produits.».

Dans ce domaine, elle travaille aussi sur le sujet du numérique responsable : « Nous avons recruté et construit une équipe pour animer le sujet Green IT et on accélère pour mettre nos sites au niveau. A terme, nous souhaitons mettre chaque projet en adéquation avec notre bilan carbone ».

Côté management, elle sollicite ses qualités de joueuse de tennis de haut niveau pour diriger ses équipes. Son meilleur classement: 1/6 (seconde série). Avec quels atouts ? « Sur un court de Tennis comme en management, il faut savoir s’adapter à la personne que nous avons en face de nous, tout en gardant en tête une vision claire de ses objectifs. Par mes missions,e je travaille avec des personnes très différentes et issues plusieurs métiers, les échanges m’enrichissent donc quotidiennement et je sais pouvoir m’adapter à chaque interlocuteur » explique Céline Stenger.

(1) La FNAC acquiert Darty en 2016.