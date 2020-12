CentOS change de braquet : et maintenant ?

Oracle, à la bonne heure pour remplacer CentOS ? Le groupe américain s’y montre en tout cas candidat.

Son alternative, qu’il distribue depuis 2006 sous licence GNU, se fonde elle aussi sur le code de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Plus précisément sur celui de la version stable, avec 24 heures de délai pour les correctifs, 5 jours pour les updates mineurs et 3 mois pour les releases majeures.

Depuis ses origines*, CentOS suivait ce même modèle downstream (en aval de RHEL). Red Hat, qui a la main sur le projet depuis 2014, avait inauguré l’an dernier une variante upstream. Nommée CentOS Stream, elle fait office de bêta pour RHEL… et ne présente donc pas la même stabilité.

Jusqu’alors, Red Hat avait maintenu les deux distributions. Mais voilà qu’il vient d’annoncer son intention de se concentrer sur CentOS Stream.

Le support de CentOS 7 ira bien jusqu’au terme initialement prévu, à savoir mi-2024. C’est pour les utilisateurs de CentOS 8 que le temps presse : cette version sera abandonnée fin 2021.

Ubuntu, Debian, openSUSE… Bien des noms sont cités comme remplaçants potentiels. Des initiatives communautaires émergent en parallèle. À commencer par Rocky Linux, un fork voulu « 100 % compatible ». Il est monté, ce week-end, au plus haut de la liste des projets populaires sur GitHub. À la baguette, l’un des artisans de CentOS : Gregory Kurtzer.

This deja-vu is the exact purpose of the project and what users of a dying distro are expecting for their long term projects. This deja-vu is actually it’s real difference.

