CERN : 30 ans de Web en 8 dates clés

Laboratoire européen pour la physique des particules, le CERN décide, le 30 avril 1993, de placer dans le domaine public le World Wide Web créé sous son toit quatre années plus tôt.

Le Web devient alors un système hypertexte libre utilisable par tous, sans propriétaire unique.

Voici huit des dates clés dans l’histoire du World Wide Web.

30 ans de Web « tout public » en 8 dates charnières

1993 : Le CERN libère le World Wide Web – logiciel client, serveur et code source – créé en 1989 dans son laboratoire suisse par l’informaticien britannique Tim Berners-Lee

1994 : Une première version d’un navigateur web, MOSAIC, est déployée par le Centre national de superinformatique (NCSA) de l’Université de l’Illinois

1995 : La Toile compte alors plus de 10 000 serveurs, dont 2 000 à usage commercial, et 10 millions d’utilisateurs, selon les données du CERN

1999 : Le laboratoire basé à Genève a le projet LHC (Large Hadron Collider) en ligne de mire. Il se désengage des développements Web qui ne font plus partie de son coeur de mission

#OnThisDay thirty years ago, in 1993, CERN released the World Wide Web software to the public. Proposed by Sir Tim Berners-Lee, the web was originally created to allow scientists and institutes from all over the globe who were working on CERN data to share information accurately… pic.twitter.com/ONPG6t3Jdl — CERN (@CERN) April 30, 2023

1995 : INRIA, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, devient le premier siège européen du W3C (World Wide Web Consortium), pilote technique et juridique du Web, que préside son fondateur Tim Berners-Lee

2003 : ERCIM, Consortium européen de recherches pour l’informatique et les mathématiques, prend le relais d’INRIA en Europe pour le W3C

2018 : Le World Wide Web Consortium compte alors plus de 400 organisations membres

2023 : En janvier, le W3C devient une organisation à but non lucratif d’intérêt public. Et ce après avoir été une structure atypique pendant 28 ans. Les responsabilités juridique et fiduciaire étaient alors assumées par quatre institutions hôtes à travers la planète : le MIT (États-Unis), l’ERCIM (France), l’université Keio (Japon) et l’université de Beihang (Chine).

La direction du W3C indique à ce propos :

« Au niveau opérationnel, qui ne change pas, les membres du W3C restent unis autour d’une même mission : créer des standards ouverts qui garantissent que le Web reste ouvert, accessible, internationalisé, sécurisé, et interopérable pour tous, à travers le monde. »

Le W3C pilote donc toujours l’évolution du système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Ce dernier a été lancé en 1989 à la suite d’ARPANET, premier réseau à transfert de paquets de données créé par l’agence de recherche de l’armée américaine, la DARPA.

(en une Tim Berners-Lee le 11 juillet 1994 | crédit photo © CERN)