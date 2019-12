Certification HDS : IBM rejoint AWS, Google et Microsoft

Au tour d’IBM d’officialiser l’obtention de la certification HDS (hébergeur de données de santé).

Cette certification vaut pour l’ensemble des datacenters que la branche IBM Services exploite en France. Ainsi que ceux d’IBM Cloud à Paris et à Francfort.

Elle couvre les 6 activités inscrites au référentiel HDS.

D’un côté, l’hébergement d’infrastructure physique.

De l’autre, l’infogérance :

Microsoft bénéficie de la même certification depuis novembre 2018 ; Google, depuis juillet 2019.

Certifié depuis mars 2019, AWS a fait l’impasse sur l’une des activités. En l’occurrence, l’administration et l’exploitation du SI contenant les données de santé. La firme estime qu’elle opère de l’infrastructure et que ses clients restent responsables de la gestion de leurs applications sur le cloud.

Le gouvernement reconnaît que cette activité est « à la limite de ce qu’on qualifie normalement d’hébergement ». Il entend engager des travaux qui pourraient déboucher sur un dispositif d’encadrement spécifique.

Les organismes agréés (IBM a choisi Bureau Veritas) délivrent la certification HDS pour une durée de 4 ans, avec une observation d’audit tous les 12 mois.

En cas de renouvellement, la validité passe à 5 ans avec un contrôle tous les 15 mois.

Photo d’illustration © IBM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.