Certifications IT : une autre divergence femmes-hommes ?

Le fournisseur américain de solutions de formation Skillsoft part du constat suivant : la sous-représentation des femmes dans les technologies de l’information persiste.

En Amérique du Nord, la représentation relative des femmes dans des postes techniques et d’ingénierie a diminué entre 2018 et 2022. En France, les effectifs d’étudiantes diplômées des filières STEM qui mènent aux métiers IT ont reculé de 2% entre 2013 et 2019. De surcroît, parmi celles qui suivent une formation dédiée aux systèmes d’information, seulement 15% choisissent effectivement d’exercer dans ce secteur après l’obtention de leur diplôme.

Globalement, malgré tout, les certifications font partie des leviers à activer pour mieux faire.

C’est l’un des enseignements d’un récent rapport promu par le formateur.

Plus d’un millier de professionnelles de l’IT en poste ont été interrogées.

Certifications : de la gestion de projet au cloud

Certes des obstacles demeurent. Les défis les plus souvent mentionnés sont à nouveau les inégalités salariales (pour 42% du panel) et l’abscence d’équité en matière d’opportunités d’évolution de carrière (39%), d’après les résultats de l’enquête* internationale.

Malgré tout, 8 professionnelles sur 10 se déclarent « plutôt » ou « entièrement » satisfaites de leurs missions actuelles. Les domaines porteurs les plus souvent cités sont :

– Le leadership (CIO, CTO, RSSI…)

– L’intelligence artificielle et le machine learning

– La gestion de projet

– La cybersécurité

– La science des données

Les certifications sont essentielles pour valider des compétences.

Les femmes du secteur portent davantage leur attention sur la gouvernance IT.

En témoignent les thématiques plus souvent citées par les répondantes :

– Gouvernance et management

– Gestion de projet

– Approche agile et « scrum »

– Standard ITIL dans la gestion de services IT

– Analyse commerciale

Lorsque les réponses d’hommes et de femmes de l’IT sont agrégées, ce sont les certifications d’hyperscalers cloud et de fournisseurs de solutions qui l’emportent :

– Microsoft

– AWS

– Google CLoud

– Cisco

– Business analysis

On le constate, seule l’analyse commerciale entre dans le top 5 des deux groupes concernés.

*Source : Skillsoft « Women in Tech Report 2023 ». 1321 femmes des métiers IT ont été interrogées entre décembre 2022 et février 2023. Trois régions sont concernées : Amérique du Nord, zone EMEA et Asie-Pacifique.

(crédit photo : ThisIsEngineering via Pexels)