Certifications : Microsoft prolonge MCSA, MCSD et MCSE jusqu’en 2021

Passer un examen de certification en pleine pandémie de coronavirus-Covid-19 s’avère une mission impossible. Microsoft a donc adapté ses processus et communiqué les nouvelles règles en vigueur.

Principale cause de perturbation, la fermeture des centres d’examen de Pearson Vue, son principal prestataire dans le domaine. Pour la France, les examens sont suspendus depuis le 15 mars et durera jusqu’à la fin du confinement décidé par le gouvernement.

Mesure phare de l’année, la fin annoncée pour le 30 juin 2020 des certifications Microsoft Certified Solutions Architect (MCSA), Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) ou Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) est repoussée au 31 janvier 2021.

Dans la situation actuelle, Microsoft indique que la validité de l’ensemble de ses certifications est prolongé de 6 mois et que les frais d’examen avancés par les candidats pourront être remboursés à ceux qui ne peuvent reporter à une nouvelle date.

Les certifications de professionnels sont un élément important de l’évolution de carrière dans le secteur IT., en particulier chez les prestataires de service. Les salaires de professionnels détenant les certifications les plus recherchées du marché identifiées par le cabinet Robert Half Technology peuvent ainsi être supérieurs de 5% en moyenne par rapport à ceux de profils qui ne disposent pas du sésame.

Les certifications des fournisseurs Cisco, Microsoft, Oracle, Salesforce et AWS figurent en bonne place au classement. Les domaines du cloud computing, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et des réseaux étant particulièrement porteurs.

Lire : Les 16 certifications IT les plus recherchées

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.