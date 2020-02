Chargeur universel : l’Europe relance l’offensive pour les téléphones

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cette décision fait suite à l’approbation, jeudi 30 janvier, par les députés d’une résolution en faveur de la normalisation – ce contre quoi Apple s’était opposé .

La résolution, qui a été adoptée par 582 voix contre 40, avec 37 abstentions, appelle la Commission européenne à introduire un cadre législatif pour les chargeurs de téléphones portables afin de réduire les déchets électroniques.

Le Parlement européen a d’abord appelé les fabricants à convenir d’une norme commune il y a plus d’une décennie, à une époque où plus de 30 types de chargeurs différents étaient sur le marché.

Normes multiples

Il existe actuellement trois normes en usage actif: USB-C, l’ancien Micro USB et Apple’s Lightning.

Néanmoins, on estime que les chargeurs produisent à eux seuls plus de 51 000 tonnes métriques de déchets électroniques dans l’UE chaque année.

«L’offre excédentaire actuelle de chargeurs… entraîne des coûts et des inconvénients excessifs pour les consommateurs et une empreinte environnementale inutile», affirme la résolution.

« La commission doit faire preuve de leadership et cesser de laisser les géants de la technologie dicter nos normes », a déclaré l’eurodéputée polonaise Roza Thun.

« Nous attendons une proposition visant à établir un chargeur commun standard pour les smartphones, les appareils photo numériques, les lecteurs de livres électroniques et les tablettes et appareils similaires dans les six prochains mois. »

Apple évoque un risque sur l’innovation

Apple a fait valoir que de telles réglementations « étoufferaient l’innovation ».

«Nous voulons nous assurer que toute nouvelle législation n’entraînera pas l’envoi de câbles ou d’adaptateurs externes inutiles avec chaque appareil, ni ne rendra obsolètes les appareils et accessoires utilisés par des millions d’Européens et des centaines de millions de clients Apple dans le monde.»

La société a noté que plus d’un milliard d’appareils Apple ont été expédiés à l’aide d’un connecteur Lightning.

Les députés ont également appelé la Commission à veiller à ce que les consommateurs ne soient plus obligés d’acheter de nouveaux chargeurs avec chaque appareil, et à le faire de manière à éviter des prix potentiellement plus élevés pour les consommateurs.

Chargement sans fil

Le texte du Parlement européen demande également à la Commission de garantir l’interopérabilité des différentes normes de recharge sans fil et de légiférer pour augmenter le volume des câbles et chargeurs collectés et recyclés dans les États membres.

«De nombreux téléphones portables utilisent déjà des méthodes de charge sans fil et cette fragmentation doit être évitée», dit la résolution.

La décision du Parlement européen augmente la pression sur les fabricants de téléphones pour qu’ils atteignent des normes de facturation communes – un domaine plus fragmenté qu’il n’y paraît.

Les câbles de différents fabricants prenant en charge la même norme sont connus pour présenter des vitesses de charge et de transfert de données différentes.

Et même au sein de l’USB-C, les fabricants de téléphones prennent en charge plusieurs normes incompatibles pour des technologies telles que la charge rapide, ce qui signifie que le passage à un câble d’apparence différente peut entraîner une perte de fonctionnalités.

Lire l’article original sur Silicon.co.uk