Open Source : avec Charmed OSM, Canonical cible les télécoms

Canonical, la société qui finance le développement de Linux Ubuntu, a lancé la distribution Charmed OSM (Open Source MANO). OSM est une implémentation open source du stack NFV (Network functions virtualization) MANO (Management and Orchestration) défini par l’Institut européen des normes de télécommunications ETSI.

La distribution Charmed OSM de Canonical ainsi développée fournit aux opérateurs et fournisseurs de services télécoms (TSP) une approche « générique » de la gestion/orchestration de fonctions réseau en tant qu’instances virtualisées.

« Charmed OSM est une distribution OSM pure upstream. Les opérateurs télécoms sont ainsi assurés d’un rythme prévisible de publications et de mises à jour », a déclaré l’entreprise fondée par l’entrepreneur sud-africain Mark Shuttleworth.

Qu’en est-il du support ?

Charmed OSM s’inscrit dans le programme de support « Ubuntu Advantage » (mises à jour et correctifs de sécurité critiques, assistance 24/7, accord de niveau de service (SLA), etc.).

« OSM permet de migrer des services de mise en réseau traditionnels/hérités (legacy networking services) vers des fonctions réseau natives pour le cloud », a souligné Tytus Kurek, manager produit chez Canonical. « Sans grever les coûts et les budgets DevOps. »

En outre, Charmed Open Source MANO est présentée comme une distribution OSM « stable et sécurisée », conçue pour accompagner l’évolution des opérateurs vers la 5G.

(crédit photo : opensourceway via Visual Hunt / CC BY-SA)

