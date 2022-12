Chatbot : LumApps acquiert Vizir

LumApps, plateforme SaaS d’expérience collaborateur, confirme l’acquisition pour un montant resté confidentiel de Vizir.

Entreprise fondée en 2014 par Thomas Maître (CEO) et Benoit Guivarch (CTO), Vizir a développé un logiciel de création d’assistants virtuels (ou « chatbot prédictif »).

« Vizir va renforcer notre plateforme avec de l’assistance en libre-service via tous les canaux de communication, renforçant ainsi notre capacité à communiquer avec les employés là où ils travaillent, de manière personnalisée et contextuelle », a déclaré Sébastien Ricard, CEO de LumApps. L’entreprise témoigne ainsi de son investissement dans l’IA conversationnelle.

Des chabots pour l’IT et les RH

En outre, Vizir muscle les capacités de compréhension du langage naturel de LumApps et peut être utilisé dans différents canaux, dont Microsoft Teams, Slack ou encore Google Chat.

Par ailleurs, les API, les outils no-code et les bibliothèques intégrées de Vizir permettent à différents départements, IT, RH et Produit essentiellement, de créer leur propre chatbot et de l’intégrer à leur espace de travail numérique.

« Les assistants digitaux fournissent un accès continu à des ressources clés. Cette technologie automatise des activités non-métier, dont le traitement des demandes d’assistance informatique ou de réponse aux questions courantes adressées aux RH », explique l’entreprise dont le siège est basé à Tassin-la-Demi-Lune près de Lyon.

Par exemple, ajoute LumApps « dans le cadre d’une demande de mutuelle d’entreprise, un assistant digital pourra guider le collaborateur dans la sélection d’options disponibles, lui fournir un accès immédiat aux documents et informations sur les différentes [propositions], puis l’aider à compléter son inscription sans avoir à quitter le bot de l’assistant digital. »

Il s’agit en outre de traiter un plus grand nombre de demandes, réduire les délais de réponse et prioriser les requêtes les plus urgentes.

Vizir compte parmi ses concurrents Boost.AI, Haptik ou encore CM.com, dont l’agent conversationnel a notamment été déployé par l’Assurance Maladie.

Pour LumApps, l’acquisition de Vizir est la deuxième réalisée en 2022, après celle de HeyAxel qui lui a permis de lancer LumApps Journeys (automatisation des parcours collaborateurs).