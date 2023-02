ChatGPT : la bataille de la recherche web a commencé

Une urgence à se positionner avant que Microsoft ouvre grand les vannes de ChatGPT ? Difficile de ne pas interpréter ainsi les dernières annonces de Google.

Il y a quelques jours, on apprenait l’organisation d’un événement « IA et recherche » ce 8 février 2023. Il y sera probablement question de Bard. Le groupe américain vient d’officialiser ce concurrent de ChatGPT. Et de lancer une phase expérimentale en cercle restreint. L’échéance pour une ouverture au public est floue : « dans les prochaines semaines ».

Derrière Bard, la perspective d’une API

Bard s’appuiera initialement sur une version « légère » de LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). C’est-à-dire sur le pendant « made in Google » de GPT. Tel qu’on nous le présente en l’état (vidéo ci-dessous), son domaine d’application semble être la recherche sur le web.

Dans la lignée de Bard, Google entend ouvrir, en mars, une API concurrente de celle d’OpenAI. Elle reposera là aussi initialement sur LaMDA.

Cortana réinventé ?

Microsoft a également préparé un événement autour de l’IA et de la recherche. Il se déroulera ce 7 février 2023, à son siège de Redmond.

Y sera-t-il question d’un « nouveau Cortana ». C’est une hypothèse, au vu des indices apparus la semaine dernière. Brièvement, sur Bing, une boîte de dialogue s’est substituée à la barre de recherche.

Bing’s ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92C — Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

Dans le même esprit que Bart, cette version de Bing était capable d'exploiter les contenus du web - et de citer ses sources. Elle pouvait par ailleurs tenir compte des préférences des utilisateurs, tel un assistant personnel.

Ça bouge chez les GAFAM... et chez les BATX

Dans la bataille des IA génératives appliquées à la recherche sur le web, il faudra aussi compter sur Baidu. Le groupe chinois vient en tout cas de se signaler. Son arme : un certain Wenxin Yiyan ou ERNIE Bot. Les expérimentations en interne devraient se terminer en mars, nous affirme-t-on.

Ce chatbot s'inscrit dans la famille ERNIE (Enhanced Representation through kNowledge IntEgration). Lancée en 2019, elle regroupe, au dernier pointage, une quarantaine de modèles. Parmi eux, des concurrents de Codex (ERNIE-Code) comme de DALL-E (ERNIE-ViLG).

Illustration principale © Tada Images - Adobe Stock