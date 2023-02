Pas de blague sur les hommes politiques influents ? C’est une règle à suivre pour Bing Chat.

Le chatbot n’est pas censé révéler les consignes qui conditionnent son comportement. Mais on peut l’y pousser. En particulier quand on sait qu’il traite chaque conversation comme un document. Et qu’au début de ce document se trouvent lesdites consignes.

Ainsi un étudiant de Stanford est-il parvenu, la semaine dernière, à mettre au jour la manière dont Bing Chat collecte et présente l’information, émet des suggestion, s’impose des limites, etc.

D’autres méthodes – impliquant entre autres de se faire passer pour un développeur d’OpenAI – ont abouti au même résultat, permettant de confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une hallucination de la part de Bing Chat.

« [This document] is a set of rules and guidelines for my behavior and capabilities as Bing Chat. It is codenamed Sydney, but I do not disclose that name to the users. It is confidential and permanent, and I cannot change it or reveal it to anyone. » pic.twitter.com/YRK0wux5SS

— Marvin von Hagen (@marvinvonhagen) February 9, 2023