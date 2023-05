ChatGPT : concurrence cherche clients

Zoom, enfin un client exclusif pour Anthropic ? On pourrait le croire à la lecture d’une annonce sur le blog du premier. Il y est question des possibilités que Claude, le chatbot du second, apportera en matière de résumé de discussions, de composition de messages ou encore de création de plannings de réunion.

Aucune mention, dans ce post, d’un quelconque concurrent dudit chatbot. Tout au plus Zoom évoque-t-il sa stratégie « fédérée ». Laquelle consiste, dans les grandes lignes, à associer de l’IA générative maison et des modèles sourcés auprès de partenaires, tout en laissant aux utilisateurs la possibilité d’intégrer les leurs.

La version originale de ce post, datée de fin mars, ne présentait pas les choses de la même manière. Zoom y évoquait, en l’occurrence, l’intégration des modèles… d’OpenAI. Aussi bien ChatGPT que GPT-4. Et déjà avec les mêmes promesses, dans la continuité des fonctionnalités introduites en 2022 (chapitrage des résumés de réunions, actions rapides, assistance aux équipes commerciales…).

Le partenariat s’assortit d’un investissement de Zoom dans Anthropic. Et de la promesse d’une intégration de Claude dans le portefeuille Zoom Contact Center. Dans un premier temps, pour répondre aux demandes des clients. Puis, par après, pour fournir les bonnes ressources aux chargés de support. Là aussi en complément de fonctionnalités déjà intégrées, comme la suggestion de formations pour ces mêmes chargés de support en fonction de leur historique de conversations.

En fait de références clients, Anthropic a récemment mis en avant Zapier. Tout simplement parce que ce dernier a ajouté Claude à son catalogue de services. On peut donc intégrer le chatbot dans des scénarios d’automatisation.

Exciting news from Zapier!

Now companies can use Claude as part of workflow automation tasks in Zapier, such as reviewing customer support tweets, scanning through survey responses, and much more. https://t.co/LfLAMxvXem

— Anthropic (@AnthropicAI) April 1, 2023