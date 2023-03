ChatGPT et les CRM : comment HubSpot fait la jonction

Dans la lignée de Microsoft et de Salesforce, HubSpot expérimente des passerelles entre (Chat)GPT et son CRM. Quelle forme prennent-elles ?

À quoi peut ressembler un CRM enrichi d’IA générative ? Microsoft et Salesforce commencent à en donner un aperçu avec leurs produits respectifs. HubSpot aussi.

Le fournisseur américain a récupéré le nom de domaine smartcrm.com. Il le fait pointer vers une vidéo de démonstration de ChatSpot.

Cet agent conversationnel est sa nouvelle vitrine dans le domaine des IA génératives. Actuellement en version alpha avec liste d’attente, il a la particularité de se nourrir de deux familles de modèles d’OpenAI : (Chat)GPT et DALL-E.



Pour s’inscrire sur la liste d’attente, c’est soit par e-mail, soit avec un compte Google. Cette deuxième option se justifie d’autant plus que ChatSpot peut exporter les données qu’il génère vers Sheets (tableur) et Slides (présentation).

ChatGPT + DALL-E pour ajouter du contexte

HubSpot présente des exemples sous trois angles : ventes, reporting et marketing. Ils n’impliquent pas systématiquement la création de contenu ; ni l’usage de l’API OpenAI. ChatSpot peut effectivement travailler exclusivement sur des données existant au sein du CRM. Et répondre ainsi à des commandes de type « Combien de contacts y a-t-il ? », « Liste les sociétés ajoutées au quatrième trimestre » ou « Affiche un résumé mensuel des visites pour l’année écoulée ».

À ce niveau fonctionnel, les propriétés génératives peuvent entrer en jeu pour, entre autres, créer des enregistrements et des visualisations.

ChatGPT prend le relais lorsqu’il s’agit d’ajouter du contexte (« Ne liste que les sociétés ajoutées dans les pays d’Amérique du Sud ») ou de composer du texte (« Écris un article sur les IA génératives »). Et éventuellement des images. C’est là que DALL-E entre en jeu. L’interface de paramétrage du chatbot permet de choisir un style visuel.

Un assistant « spécial HubSpot »

ChatSpot prend en charge la reconnaissance vocale, mais ne fonctionne pour le moment qu’en anglais. HubSpot affirme ne pas avoir décidé s’il l’intégrera dans son offre ou s’il s’en tiendra à une application autonome à laquelle on pourra connecter divers produits. Une promesse, néanmoins : certaines fonctionnalités seront gratuites en phase commerciale.

En parallèle de ChatSpot, HubSpot intègre dans son CRM un générateur de texte « Content Assistant » fondé sur GPT. En bêta, également avec liste d’attente, il donne accès à diverses capacités de traitement du langage naturel : résumé d’articles, réécriture de blocs de texte, suggestion de sujets, etc. On peut paramétrer son style (empathique, autoritaire, objectif…) et sa forme (écriture informative, argumentative, analytique…).

Photo d’illustration © Araki Illustrations – Adobe Stock