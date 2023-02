ChatGPT sème-t-il « le doute » chez AWS ?

Werner Vogels, chief technology officer (CTO) d’Amazon.com, monte au créneau à propos de ChatGPT, l’agent conversationnel d’OpenAI, dans lequel Microsoft investit des millions $.

« La sécurité est devenue l’un des principaux moteurs pour les entreprises qui migrent vers AWS. Cependant, si vous interrogez ChatGPT, il vous dira le contraire, sur la base d’un ‘rapport récent' », a déploré le CTO mardi sur Twitter. Selon lui, ChatGPT ne se préoccupe donc « pas de vérité, mais simplement de rassembler des mots de manière convaincante. »

Security has become one of the main drivers of companies migrating to the #aws. However, if you ask #chatgpt it will tell you the opposite, based on "a recent report", which shows you it is not concerned about the truth, but just about putting words together convincingly. pic.twitter.com/DvhExLKEl1

— Werner Vogels (@Werner) January 31, 2023