ChatGPT : comment Microsoft a joué sa carte avec Bing

Une opportunité pour les annonceurs ? Microsoft n’a pas oublié de s’adresser à eux en marge de l’annonce du « nouveau Bing ». Il leur laisse miroiter ce que l’intégration d’un « copilote IA » dans le moteur de recherche peut impliquer en matière de connaissance des utilisateurs.

Cette IA n’est pas ChatGPT, mais elle y ressemble. Il s’agit effectivement d’un modèle fondé sur le même substrat (GPT-3.5), mais adapté à la recherche web. Microsoft y a ajouté une forme de filet de sécurité reposant sur un autre modèle (Prometheus) chargé des tâches de modération.

Que permettent ces briques ? D’abord, nous assure-t-on, d’obtenir des réponses plus pertinentes, y compris pour les recherches simples – de type météo et cours de Bourse. Ensuite, d’avoir des réponses dites « complètes » : Bing produit sa propre synthèse à partir des résultats.

Pour les requêtes plus complexes, un mode « conversation » est disponible. Il propose une expérience « à la ChatGPT ». Qui touche aussi à la création de contenu. Sur ce point, Microsoft a mis en avant des capacités de rédaction de posts LinkedIn, de résumé de résultats financiers ou encore de préparation de quiz.

Bing à la sauce GPT fera-t-il oublier Cortana ?

En l’état, hormis les requêtes « toutes faites » proposées en guise d’exemples, aucune ne semble déclencher l’ouverture du mode conversation. Et dans tous les cas, lorsqu’on souhaite aller plus loin, on est invité à s’inscrire sur une liste d’attente.

Même chose sur Edge, qui permet d’accéder à ces fonctionnalités de manière plus complète. Notamment en réglant la fréquence à laquelle on souhaite voir apparaître automatiquement le volet de chat. Pour le moment, ça se passe sur desktop, avec la version bêta du navigateur (canal Dev).

Étendre ces capacités à d’autres navigateurs est sur la feuille de route. On nous incite d’ailleurs, une fois sur liste d’attente, à « préparer le terrain » en installant l’extension Bing. Mais aussi l’application mobile.

