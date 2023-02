ChatGPT : après le show Microsoft, un Google à réaction

À quel point ChatGPT est-il un poil à gratter pour Google ? Le retour aux affaires de Sergey Brin et Larry Page, entre autres manœuvres internes, a témoigné de l’inquiétude qui règne.

En façade aussi, les choses ont bougé. Ces dernières semaines, les annonces se sont multipliées.

Il y eut un temps fort vers la mi-janvier, avec une forme de bilan orchestré en plusieurs étapes. Au menu, des explications sur les « façons dont Google se sert de l’IA pour aider à résoudre les défis de société » ou encore sur les « manières dont [il utilise] l’IA dans [ses] produits ».

Ont suivi, avec les 12 000 suppressions de postes en toile de fond, les promesses de Sundar Pichai. Jusqu’à la présentation, ce 6 février, de Bard. Puis l’organisation d’un événement sur le thème « recherche + IA ».

Il y a été question de Bard, mais sans éléments d’information supplémentaires. Google a préféré insister sur l’intégration prochaine, dans son moteur de recherche, de « fonctionnalités d’IA génératives ».

La démonstration qu’il en a faite rappelle fortement ce que Microsoft compte mettre en œuvre avec le « nouveau Bing ». Par exemple, présenter une synthèse des résultats et donner accès à une interface de dialogue.

Maps et Lens… en attendant Google Search

L’événement aura aussi été l’occasion de « montrer les muscles » en illustrant comment « l’IA » irrigue les services Google. Au premier rang, Lens… et la disponibilité générale d’une fonctionnalité dans le domaine de la traduction. Nécessitant des appareils à au moins 6 Go de RAM, elle efface le texte d’origine, comble l’arrière-plan et incruste le texte traduit.

Côté Google Maps, on aura notamment abordé la vue dite immersive. Elle exploite la technologie des champs de radiance neuronaux pour générer des modélisations à partir d’images aériennes et de Street View. Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo sont les premières villes couvertes.

Sur le volet Arts & Culture, Google met en avant quelques expérimentations, dont une avec le Centre Pompidou. Elle consiste en une expérience auditive autour du tableau Jaune-rouge-bleu de Kandinsky.

Illustration principale © Thaspol – Adobe Stock