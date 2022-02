Trois chiffres sur le supercalculateur XH3000 d’Atos

Rendez-vous au quatrième trimestre 2022. Atos a fixé cette échéance pour les premières livraisons du BullSequana XH3000. Ce supercalculateur aura une durée de vie commerciale minimale de six ans. Il prend la suite du XH2000, au catalogue depuis fin 2018.

L’exascale avec 100 à 200 racks

C’est l’estimation que donne le directeur de la BU informatique quantique d’Atos. En ligne de mire, entre autres, les futurs CPU AMD EPYC Genoa, ainsi que les GPU NVIDIA Ampere A100X et Intel Ponte Vecchio Xe. Mais aussi le processeur européen EPI… et les puces Cosmos et Rhea de SiPearl.

400 Gbit/s sur InfiniBand (NDR)

Le XH2000 s’en tenait à 200 Gbit/s sur InfiniBand (HDR). Le XH3000 adopte par ailleurs la v2 de BXI (Bull Exascale Interconnect) – et conserve le 100GbE.

Jusqu’à 1000 W

L’enveloppe que le XH3000 devrait pouvoir gérer par nœud. Soit la consommation estimée du futur duo Grace/Hopper (CPU Arm/GPU), qu’on devrait voir débarquer au 2023 au catalogue de NVIDIA.

La capacité de refroidissement est portée à 147 kW et 280 l/min (+70 % vs le XH2000).

Avec le XH3000, Atos adopte un format commun pour les lames de calcul et d’interconnexion. Chaque rack peut en accueillir jusqu’à 38.

Photo d’illustration © Atos