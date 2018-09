Chrome Sync : Google va clarifier les choses avec Chrome 70

Google avait mis en avant le design répondant à la charte Material Design et l’Omnibox plus “intelligente” avec Chrome 69. Mais, la mouture célébrant le dixième anniversaire du navigateur introduisait également d’autres nouveautés.

Quand la confusion mène à la suspicion

Il y avait en particulier des modifications liées à la connexion au compte et à la suppression des cookies.

Google a pris la mesure du problème et du malaise en annonçant des modifications qui seront introduites dans Chrome 70 et qui devraient résoudre ces problèmes.

Avec Chrome 69, Google entendait indiquer clairement à un utilisateur s’il était connecté à un service Google dans le navigateur, que ce soit Gmail, YouTube ou Chrome lui-même. Connecté, Chrome affiche alors l’avatar de profil de compte de l’utilisateur à droite de la barre d’adresse.

Les utilisateurs n’ont pas tardé à pointer du doigt que toute connexion à un service Google activait automatiquement Chrome Sync. Ce dernier conserve dans le cloud de Google l’historique de navigation, les mots de passe, les signets mémorisés…

Même si en réalité, l’activation de la synchronisation nécessite concrètement une action supplémentaire de la part de l’utilisateur et qu’elle n’est pas effectuée automatiquement dès qu’il se connecte à un service de Google. Mais, manque de communication oblige, le mal était fait et la confusion a rapidement pris le dessus.

Chrome 70 pour clarifier les choses

C’est la raison pour laquelle pour ménager les utilisateurs et éviter toute confusion, la firme de Mountain View a décidé de clarifier les choses avec Chrome 70.

Ce dernier proposera en effet une option permettant de «désactiver la connexion Web avec connexion par navigateur». De ce fait, la connexion à un service Google sur le Web ne signera plus les utilisateurs dans Chrome.

Le groupe explique ainsi, dans un billet de blog, que « même si nous pensons que la cohérence de connexion aidera beaucoup de nos utilisateurs, nous ajoutons un contrôle qui permet aux utilisateurs de désactiver la connexion Web avec la connexion par navigateur, ce qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience. Pour les utilisateurs qui désactivent cette fonctionnalité, la connexion à un site Web Google ne les connectera pas à Chrome. »

Google veut aussi que l’utilisateur soit parfaitement informé de son statut relatif à la synchronisation Chrome Sync : « Nous mettons à jour nos interfaces utilisateur pour mieux communiquer l’état de synchronisation de l’utilisateur. Nous voulons être plus clairs sur votre état de connexion et savoir si vous synchronisez ou non les données sur votre compte Google. »

Changement avec les cookies d’authentification

Le dernier changement concerne la manière dont les cookies d’authentification sont effacés. Actuellement, ces derniers sont conservés même si les utilisateurs «effacent tout» dans les paramètres. Ceci est conçu pour permettre aux utilisateurs de rester connectés au navigateur. Avec Chrome 70, tous les cookies seront effacés et les utilisateurs seront déconnectés. « Nous allons modifier ce comportement afin que tous les cookies soient supprimés et que vous soyez déconnecté. »

Chrome 70 sortira à la mi-octobre pour Mac, Windows et Linux.

(Crédit photo : @Google)