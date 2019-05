Chromebook : Chrome OS et Linux pourront fonctionner simultanément

Lors de sa conférence Google I / O, Google a expliqué que l’ensemble des futurs Chromebook seront compatibles avec Linux.

Il est déjà possible de faire fonctionner une distribution Linux à partir d’un émulateur directement avec Chrome OS.

Ce système est très utile pour les utilisateurs souhaitant utiliser des logiciels professionnels qui ne seraient pas compatibles avec Chrome OS. Malheureusement, il n’est pas évident de mettre en place cet émulateur.

Une machine virtuelle dotée d’une distribution Debian.

Aujourd’hui, Google va plus loin en expliquant que Chrome OS sera paré pour pouvoir exécuter très facilement une machine virtuelle dotée d’une distribution Debian.

Le système fonctionnera d’ailleurs aussi bien avec des Chromebook animés par une puce ARM ou Intel.

Il sera également possible de lancer Ubuntu ou encore Fedora. Et ce n’est pas tout, le gestionnaire de fichiers de Chrome OS permettra de déplacer les fichiers entre Chrome OS, Google Drive, Linux et même Android, dont l’intégration a été améliorée.