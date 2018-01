Chromebook: Samsung poursuivrait l’exploration avec le “Nautilus”

Samsung veut visiblement continuer à creuser le sillon des Chromebooks.

Illustration avec le “Nautilus”, un terminal hybride (mi-PC portable, mi-tablette) évoluant sous Chrome OS repéré par Chrome Unboxed grâce à des références dans le code de Chromium.

En 2017, Samsung s’est montré dynamique sur le segment des Chromebooks avec les modèles Chromebook Plus et Chromebook Pro, qui se sont distingués dans la catégorie Chrome OS et compatible Google Play.

La firme sud-coréenne voudrait à nouveau bousculer la formule. Si les informations demeurent limitées en l’état actuel, le Nautilus correspondrait à une machine hybride, compacte et dotée d’une conception détachable pour ce qui est du clavier.

On serait ainsi en présence d’une configuration avec un écran de 12 pouces au maximum. Le nouveau terminal se distinguerait par sa caméra de qualité. Une première pour un Chromebook.

Le laptop serait en effet équipé du capteur CMOS IMX258 signé Sony : un capteur de 13 mégapixels avec pixels de seulement 1,12 μm qui équipe de nombreux modèles de smartphones comme le OnePlus X, Xiaomi Redmi Note 4 et LG G6.

Si la petite taille des pixels ne le prédispose pas à des photos de qualité dans des conditions de faible luminosité, elle permettrait néanmoins au “Nautilus” d’être le premier Chromebook doté d’une caméra pouvant filmer au-delà de la définition 720p.

Reste toutefois à adapter l’application photo de Chrome OS qui n’est pas un modèle d’ergonomie.

La jonction entre Chrome OS et Google Play étant réalisée, il ne manquait plus qu’un appareil capable de tirer profit de cette nouvelle ère qui s’ouvre pour l’OS de Google.

Le Nautilus serait par ailleurs équipé d’un processeur Intel Core de 7ème génération.

Cela laisse suggérer qu’il ne s’agira pas d’un produit d’entrée de gamme. Il pourrait même s’agir de l’alter ego du Surface Book de Microsoft (machine évoluant sous Windows 10 S) mais fonctionnant sous Chrome OS.

(Crédit photo : Chromebook – Samsung)