Les Chromebooks ont désormais eux aussi des bureaux virtuels

Plus besoin d’utiliser une version expérimentale de Chrome OS pour accéder aux bureaux virtuels.

La fonctionnalité Virtual Desks fait officiellement son entrée sur le canal stable.

On y accède de deux manières :

D’autres raccourcis sont disponibles. Notamment celui qui, comme sur Windows 10 et macOS, permet de basculer entre les bureaux (défilement horizontal à 4 doigts sur le trackpad).

On peut créer jusqu’à quatre de ces espaces de travail. L’ensemble des programmes qui y sont ouverts apparaissent dans la barre inférieure.

Chrome OS 78, en cours de déploiement sur les Chromebooks, ajoute aussi :

Illustration principale (Chromebook Pixel 2) © Google

