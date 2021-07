Cigref : décès de Jean-François Pépin, son ex-délégué général

Le Cigref, association représentative de grandes entreprises et administrations publiques françaises, a perdu l’un des siens. Jean-François Pépin, qui fut délégué général de l’organisation de juillet 2001 à l’été 2016, s’est éteint à l’âge de 69 ans. Il était un homme de réseau.

Spécialiste du management d’associations et de groupes d’influence, Jean-François Pépin a dirigé différents clubs et organisations avant d’intégrer le Cigref, dont l’Automobile club de l’Ouest, l’Automobile club de France et la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (Peep).

Le Cigref, qui a pour mission « de développer la capacité de ses membres à intégrer et maîtriser le numérique », a salué par voie de communiqué l’engagement de son ancien délégué général.

Intelligence économique

Non-informaticien parmi des directeurs des systèmes d’information (DSI), Jean-François Pépin était passionné de sujets de « défense, sécurité, intelligence économique et maîtrise des risques ».

Avec lui, le Cigref (créé en 1970 en tant que Club informatique des grandes entreprises) s’est engagé dans un cycle de réflexion sur les pratiques managériales à l’ère des technologies et usages numériques. Un engagement qui a entraîné la publication en 2015 d’un rapport sur « l’Intelligence économique d’entreprise au défi du numérique. ».

Après avoir passé le relais à son successeur au poste de délégué général du Cigref, Henri d’Agrain, l’homme était depuis 2017 impliqué bénévolement auprès du Préfet de Vendée comme conseiller de défense et de sécurité. En la matière, Jean-François Pépin rappelait que « tout dirigeant est responsable de ce qu’il choisit d’ignorer ».