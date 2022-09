Comment le Cigref voit évoluer les métiers du SI

Un data analyst peut-il évoluer vers le métier de data scientist ? Le Cigref mettait cette piste en avant – entre autres « opportunités multiples » – dans sa nomenclature RH 2018. L’association se montre plus mesurée dans la version 2022. « La marche semble haute », affirme-t-elle : le différentiel de nature de compétences est important. Le métier lui-même est encore récent, ajoute-t-elle, et les populations sont restreintes.

L’architecte d’entreprise est lui aussi un profil « plutôt rare » ; et souvent de seconde partie de carrière, nous explique-t-on. Ce n’était pas le cas il y a quatre ans. Le Cigref avait préféré mettre l’accent sur l’implication croissante de ce métier dans les architectures issues des nouveaux modèles économiques (services, innovation, SI ouvert…).

Concernant les perspectives d’évolution des chefs de projet de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, le Cigref soulignait la possibilité d’embrayer sur des postes tels que celui de directeur de projet. Ou à des postes opérationnels de la direction métier pour laquelle on a réalisé des projets. Il le maintient dans la version 2022, en ajoutant un élément. Avec le développement de l’agilité en entreprise, et sous réserve d’une formation, on peut envisager une évolution vers des métiers « agiles » de type product owner. Qui peut, quant à lui, évoluer tant vers la chefferie de projets que le management d’une entité métier ou vers un poste de responsable produit.

Dans le domaine de la cybersécurité, les tendances évoluent pour l’auditeur SSI. L’augmentation de la menace renforce la place centrale de sa mission. Plutôt positionné sur la « cyberprotection », il peut évoluer vers le domaine de la cyberdéfense.

Du côté du RSSI, le Cigref mentionne des possibilités d’évolution vers la fonction d’architecte d’entreprise. En plus des postes de DSSI et de directeur de la cybersécurité.

Sur la partie data, il n’est plus question, pour le DPO, d’évoluer vers « une dimension de gestion éthique des données ». On nous parle désormais de RSE, en plus des pistes conseil et audit.

Pour le data engineer, exit la piste urbanisation ; place à la voie du data scientist.

Pour certains profils, les tendances n’évoluent pas, mais font l’objet de synthèses et/ou de reformulations. Par exemple pour :

– Responsable green IT

Le métier reste émergent, essentiellement dans les structures de plus de 2000 salariés. Mais en quatre ans, l’éventail d’options de formation s’est élargi.

– Chargé de pilotage SI

Les profils « gestionnaires de projets » tendent à disparaître au profit des « « gestionnaires de grand programmes ».

– Acheteur IT

Spécialisation croissante de ce profil et exposition de plus en plus forte en interne.

Photo d’illustration © StudioDin – Adobe Stock