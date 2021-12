Cinov Numérique : Emmanuelle Roux succède à Alain Assouline

Emmanuelle Roux, fondatrice et directrice générale de leChaudron.io, ex-membre du Conseil national du numérique, succède à Alain Assouline à la présidence de Cinov Numérique.

Le syndicat professionnel représente et défend les intérêts d’indépendants et de TPE/PME du domaine des technologies de l’information et de la communication. Cinov Numérique accompagne ses adhérents et contribue aux réflexions sur l’évolution du secteur, ses métiers, ses formations, sans oublier l’accès aux achats publics ou grands comptes.

L’organisation est engagée dans des alliances, dont le collectif « Convergences numériques 2022 » qui entend peser sur les programmes des candidats à l’élection présidentielle de 2022.

Il revient à Emmanuelle Roux de poursuivre le développement de ces actions.

FabLabs et compétitivité française

Impliquée dans l’écosystème des FabLabs et des « communautés apprenantes » en France, Emmanuelle Roux accompagne depuis 20 ans entreprises et décideurs dans leurs évolutions portées par le numérique. Dans le cadre de son mandat, elle entend consolider « le tissu des PME du numérique », pilier de « la compétitivité française. »

Le soutien d’initiatives en faveur de « l’autonomie numérique des entreprises » fait aussi partie de l’agenda. Il s’agit, selon la dirigeante, d’affirmer « la capacité et le rôle de nos petites entreprises du numérique » pour répondre « aux besoins de transformation dans les territoires ».