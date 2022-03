CircleCI s’empare de Ponicode : que lui apporte cette start-up française ?

« De la porte de Clichy à la Silicon Valley » : la trajectoire de Ponicode résumée par Benedetta Dal Canton. L’intéressée avait cofondé cette entreprise en 2019. En association, entre autres, avec Simon Guilliams, comme elle alumnus de l’école 42.

None of this would have happened without you @42born2code <3

Such a crazy journey from Porte de Clichy to the Silicon Valley!

— Benedetta Dal Canton (@benedetta_dc) March 9, 2022