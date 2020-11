Cisco : 5 tendances réseau pour 2021

La massification du travail à distance et la migration accélérée vers le cloud impliquent une révision de la stratégie réseau des organisations.

C’est en tout cas le point de vue défendu par Cisco. L’équipementier agrège dans un rapport* les résultats d’enquêtes internationales (IDC, PwC, BCI, Cisco…) menées auprès de grandes entreprises. Celles-ci ont tout intérêt à adopter « une stratégie réseau qui favorise la résilience » et à « prioriser les capacités les plus nécessaires » pour sortir par le haut de la crise économique et sanitaire (Covid-19), selon les auteurs de l’étude.

Les 5 tendances suivantes sont mises en exergue :

Travail à distance, automatisation, IA, multicloud et SD-WAN

1. Sécuriser le travail à distance à grande échelle >

Les collaborateurs qui télétravaillent, à domicile ou depuis un tiers lieu, sont en moyenne 4,7 fois plus nombreux qu’ils ne l’étaient avant la pandémie de Covid-19.

Pour les équipes informatiques, les défis à relever les plus souvent cités pour encadrer le travail à distance sont : la sécurité (65%), le comportement utilisateur (52%), la performance applicative (43%) et celle des opérations informatiques (35%).

Cisco recommande d’utiliser l’authentification multifacteur (MFA) et de déployer le modèle SASE (secure access service edge), sans négliger la mise à niveau du VPN d’entreprise.

2. Anticiper le retour au bureau des équipes >

Selon le rapport, les équipes en charge de la mise en réseau privilégient l’extension de la visioconférence (62%), l’approche NetOps (network operations) et les services de support à distance (36%) pour un retour au bureau « en toute sécurité ».

Tester la résistance réseau, opter pour un accès sécurisé basé sur l’identité et s’appuyer sur des analyses basées sur la localisation des utilisateurs sont d’autres recommandations.

3. Penser Multicloud et SD-WAN >

Les entreprises peuvent aussi affûter leur stratégie multicloud (regroupant les services de différents fournisseurs de cloud public et/ou privé) pour soutenir le travail à distance des équipes et assurer la continuité d’activité. Le WAN défini par le logiciel (ou SD-WAN, software-defined network) et géré dans le cloud est un des outils clés.

4. Automatiser les opérations >

Accès, intégration, segmentation… 50% des professionnels de la mise en réseau considèrent l’automatisation comme une priorité pour affronter l’avenir. Par ailleurs, 35% prévoient que leurs réseaux seront basés sur l’intention à horizon 2022.

5. Bénéficier de l’intelligence artificielle >

Cisco estime à 4400 par mois le nombre moyen d’événements (échec d’intégration, échec de réponse DHCP…) liés aux connexions sans fil sur un réseau d’entreprise. Pour optimiser la détection, la remédiation et la gestion automatisée, les systèmes d’analyse réseau à base d’intelligence artificielle (IA) sont des outils de choix pour les équipes NetOps.