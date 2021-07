Citrix : Sophie Troistorff prend la direction générale en France

Spécialiste du commercial et du Business Développement dans le secteur IT depuis près de trente ans, Sophie Troistorff va diriger la filiale française de Citrix.

En provenance de Microsoft où elle a passé quatre ans à piloter différentes activités commerciales, Sophie Troistorff est nommée au poste de directrice générale de Citrix en France.

Sa mission : poursuivre le développement de Citrix dans l’Hexagone avec la responsabilité de l’ensemble des activités et des opérations.

Diplômée de l’Ipag et d’un Executive MBA de l’ESSEC, Sophie Troistorff a débuté sa carrière chez Datastream en 1992, comme « sales executive » et a enchainé les postes de « business développement », notamment chez TIBCO, Atos et BT Global Services.

En 2016, elle rejoint Microsoft France en tant que services sales team manager pour les secteurs finance et public, chargée d’accompagner aussi bien des entreprises du CAC40 ou des administrations publiques que des startups dans leur transformation digitale, avant de prendre la fonction de global account executive pour le groupe Société Générale.

« Sophie apporte à Citrix une expertise technologique importante et une solide connaissance des enjeux auxquels les entreprises françaises font face. Je suis enthousiaste à l’idée de l’accueillir et de lui confier nos clients français », affirme Mario Derba, vice-président de Citrix pour l’Europe de l’Ouest et du Sud à qui elle reporte directement.

Le spécialiste de la virtualisation et de la collaboration fait partie des gagnants de la période de pandémie qui a nécessité un déploiement massif du télétravail sur les marchés qu’ils opèrent. Il a clos son exercice 2020 avec un chiffre d’affaires en hausse de 8 %, à 3,237 milliards $ (dont 541 millions tirés du SaaS). Et une marge d’exploitation en croissance d’un point, à 18,8 %.

Citrix a aussi accéléré sur son offre Digital Workplace avec le rachat de Wrike, une plate-forme SaaS de gestion du travail, pour 2,25 milliards $ en cash. Asana, Atlassian, Trello et Workfront sont quelques-uns de ses concurrents.