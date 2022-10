Virtualisation, cloud et data : Citrix et Tibco fusionnent (enfin)

Citrix et Tibco bouclent leur accord à 16,5 milliards $. Leur holding Cloud Software Group unit virtualisation et applications d’entreprise.

Citrix et Tibco, l’un est fournisseur de solutions de virtualisation et cloud, l’autre éditeur de logiciels décisionnels (BI) et d’analyse de données, ont finalisé leur fusion.

Les deux sociétés américaines ont confirmé vendredi 30 septembre la conclusion de l’accord.

Quelle est l’ambition ?

En début d’année 2022, les fonds d’investissement Vista Equity Partners et Evergreen Coast Capital, une filiale d’Elliott Investment Management, ont racheté Citrix pour 16,5 milliards $.

Les parties prenantes souhaitaient alors affranchir Citrix de la pression des marchés pour mieux déployer sa stratégie cloud sans que la firme soit sanctionnée en bourse au moindre faux pas. Il s’agissait surtour de rapprocher le spécialiste de la virtualisation de Tibco (propriété de Vista depuis 2014) afin de constituer « une nouvelle référence mondiale du logiciel d’entreprise ».

C’est chose faite désormais.

Qui pilote ?

Tom Krause, ex-président de Broadcom qui a quitté le fabricant de semi-conducteurs mi-juillet après l’annonce du rachat de VMware, est désormais CEO de Cloud Software Group Holdings.

La nouvelle entité regroupe Citrix et Tibco. Les fournisseurs de solutions restent toutefois des unités commerciales distinctes avec leurs propres catalogues de solutions et marques phares, dont NetScaler, Jaspersfoft et ibi (Information Builders).

Sridhar Mullapudi est dorénavant directeur général de Citrix. Matt Quinn, de son côté, exerce la même fonction chez Tibco. NetScaler et la brique « Enterprise Applications » du consortium – Jaspersfoft et ibi – ont des directions dédiées.

Chez Citrix, une restructuration a été annoncée début novembre 2021. Elle doit s’échelonner sur 18 mois, pour un coût estimé de 130 à 240 M$, dont une bonne moitié associée à la réduction des effectifs. Tibco a également réduit certains coûts en amont du rapprochement.

On note, enfin, que Wrike, ancienne filiale de Citrix, s’est officiellement séparée du fournisseur de technologies de virtualisation et de cloud.

