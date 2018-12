Clear History : Facebook va retarder son lancement

Mark Zuckerberg, Le PDG de Facebook, avait dévoilé «Clear History» lors de la conférence annuelle des développeurs F8 du groupe en mai dernier. L’idée est de permettre aux utilisateurs du réseau social de pouvoir effacer leur historique Facebook.

En pleine tourmente suite à l’affaire Cambridge Analytica, il était alors question de lancer la fonctionnalité “quelques mois plus tard”.

Mais, cela devrait prendre beaucoup plus de temps que prévu, indique Recode.

Selon Facebook, “Clear History” ne sera disponible en mode test que d’ici le printemps 2019.

Des obstacles techniques

Si l’idée était de procéder comme avec les navigateurs Web qui permettent d’effacer aisément les cookies et autre historique de navigation, les choses sont apparemment plus compliquées que prévu.

En effet, d’importants obstacles techniques se seraient présentés au cours du développement. A titre d’exemple, Facebook organise les données de navigation sur le Web par date mais “clear history” les organise par profil d’utilisateur.

David Baser, directeur de la gestion des produits de Facebook et responsable de l’équipe chargée de la confidentialité et de l’utilisation des données, explique “vouloir créer quelque chose qui soit vraiment utile pour tout le monde sur Facebook”. Et d’ajouter que “nous préférerions prendre le temps de bien faire les choses plutôt que de lancer quelque chose.”