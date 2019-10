Clés Titan : Google s’appuie sur Yubico pour ajouter l’USB-C

Les clés de sécurité Titan ? Il y en a désormais trois modèles.

Google lancera, ce 15 octobre, une version USB-C (en photo ci-dessus). Tarif annoncé pour les États-Unis : 40 $.

En parallèle, le groupe américain commencera à vendre séparément* les deux autres modèles de la gamme.

La version USB-A + NFC (à droite sur la photo ci-dessous) sera proposée à 25 $.

Il faudra compter 35 $ pour celle équipée en plus du Bluetooth, destiné principalement à une utilisation avec les appareils Apple.

Le pack est lui vendu 50 $ (55 € TTC en France, où il est disponible depuis début août).

La clé Titan USB-C est fabriquée par… Yubico, qui en commercialise lui-même une, depuis plus de deux ans. Son catalogue comprend aussi, depuis quelques semaines, un modèle USB-C + Lightning.

Les clés Titan servent à renforcer la sécurité de la connexion aux applications et aux services en ligne. Ce à travers l’application des normes FIDO pour l’authentification à deux facteurs.

Avant d’être des clés physiques, il s’agit de puces que Google a installées dans ses datacenters, sur les serveurs et les cartes réseau.

* Raison officielle de cette séparation : vendre les clés par deux permettait d’en avoir une de secours ; rôle que les téléphones dotés d’Android 7.0 ou de toute version ultérieure peuvent désormais remplir.

