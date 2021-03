L’accélérateur cloud de 3DS Outscale accueille ShareId, StrangeBee et WeDiagnostiX

ShareId (authentification), StrangeBee (cybersécurité) et WeDiagnostiX (assistant imagerie mécicale) rejoignent le programme Outscale for Entrepreneurs.

3DS Outscale, filiale cloud de Dassault Systèmes, renforce toujours plus son écosystème. « Nous partageons avec ShareId, StrangeBee et WeDiagnostiX les mêmes valeurs de confiance et de souveraineté », a déclaré Estelle Brown, responsable du programme Outscale for Entrepreneurs que viennent de rejoindre ces jeunes pousses.

Quel est le profil de chacune de ces startups ?

StrangeBee édite une plateforme open source de réponse aux incidents de sécurité. L’entreprise de cybersécurité (logiciel et conseil) a été créée à Paris en novembre 2018 par Nabil Adouani (CEO) et d’autres membres fondateurs de TheHive Project.

La solution logicielle est destinée aux SOC (Security operations center), CSIRT (Computer security incident response team), CERT (Computer emergency response team), et à d’autres professionnels en charge de la sécurité des systèmes d’information.

Santé et authentification

WeDiagnostiX, de son côté, a été fondée en juin 2020 à Vaucresson (Hauts-de-Seine) par Didier Ernenwein, chirurgien maxillo-facial de métier. L’entreprise propose aux fournisseurs de solutions de gestion de cabinets dentaires et d’imagerie médicale un outil d’analyse et d’aide au diagnostic, porté par une intelligence artificielle (IA).

Enfin, ShareId a été cofondée en juillet dernier à Neuilly-Sur-Seine. La jeune pousse a développé une solution d’authentification continue. « La qualification SecNumCloud de 3DS Outscale nous permet de fournir une solution rassurante à nos clients en termes de sécurité et fiabilité quant aux données stockées ou qui transitent par nos serveurs. Le cloud de 3DS Outscale répond également [à leurs] exigences industrielles », a déclaré Sara Sebti CEO et cofondatrice, avec Sawsen Rezig (CTO), de ShareId.

Ces startups auront accès aux ressources cloud et aux capacités de calcul fournies par 3DS Outscale, dans le cadre du programme Outscale for Entrepreneurs sur trois mois.