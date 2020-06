Cloud : 3DS Outscale dope les start-up Networkin et Valeur-Tech

3DS Outscale muscle son écosystème. Networkin (solution RH) et Valeur-Tech (valorisation de données agricoles) ont rejoint le programme Outscale for Entrepreneurs, l’accélérateur de start-up du fournisseur français de services cloud d’infrastracuture.

Le programme a une durée de trois mois. Comme d’autres jeunes pousses avant elles, Networkin et Valeur-Tech disposent, dans ce cadre, d’un accès aux ressources cloud et aux capacités de calcul fournies par 3DS Outscale, détenu majoritairement par Dassault Systèmes.

Leurs équipes bénéficient, par ailleurs, des conseils de mentors et de formations pour passer leurs innovations « à l’échelle industrielle ». Les parties prenantes partagent aussi une ambition commune, à savoir : « accompagner notre pays et l’Europe dans le soutien du plan de relance de l’économie », a déclaré Estelle Brown, responsable Outscale for Entrepreneurs.

Networkin est une toute jeune pousse cofondée par Dalia Salles, Jessica Guerin, Billal Chouli et Renaud Roquebert. Ils ont été rejoints par Patrick Raynaud. L’entreprise, qui s’appuie sur le projet de chaîne de blocs (blockchain) Neurochain, a développé une solution de partage et de capitalisation d’entretiens de candidats.

Dans le cadre du programme d’accélération, Networkin peut s’appuyer sur le cloud industriel sécurisé de 3DS Outscale pour fournir sa solution en mode SaaS. « La solution va permettre de connecter plus rapidement les demandeurs d’emploi aux entreprises et de réfléchir aux nouveaux enjeux des métiers de demain », a souligné Dalia Salles, présidente de Networkin.

Pierre Poullain, CEO de Valeur-Tech, a un autre objectif. Fondée en 2017, la start-up qu’il dirige accompagne des agriculteurs dans leur gestion/valorisation de données. « Le programme Outscale for Entrepreneurs nous permet de déployer notre solution sur une infrastructure Cloud de confiance répondant aux enjeux de sécurité et de souveraineté, tout en offrant une souplesse maximale à nos clients », a expliqué le chef d’entreprise.

