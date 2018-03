Cloud : Microsoft ouvre 4 datacenters en France

Microsoft ouvre 3 datacenters en région parisienne et 1 dans la région marseillaise. Tous les nouveaux clients français d’Azure y seront hébergés.

Microsoft vient de franchir une nouvelle étape dans la stratégie de conquête du marché français du Cloud. Annoncée de longue date, l’ouverture de 4 datacenters est effective pour les clients français de Microsoft Azure, Office 365 et Dynamics 365. Trois sont situés en région parisienne, le quatrième est localisé en région marseillaise.

« Après une preview de quelques semaines qui a permis à plusieurs milliers de clients et partenaires de tester et de déployer des services depuis nos datacenters en France, nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui leur ouverture » se réjouit Bernard Ourghanlian, directeur Technique et Sécurité de Microsoft France.

Focus sur le RGPD

Outre les garanties sur les certification ISO 27001 et ISO 27018 (sur le respect de la vie privée), Microsoft insiste sur la problématique RGPD à quelques semaines de sa mise en application en confirmant “que chacun puisse récupérer ses données et applications métiers, quand il le souhaite.».

Ces ouvertures permettent aussi à Microsoft de se positionner sur l’hébergement des données de santé en obtenant la certification nécessaire. « La Centrale d’Achat Informatique Hospitalière qui, en quête de modernisation et en pleine transformation numérique, a opté pour Office 365 afin de proposer à ses adhérents l’hébergement de leurs données en France. » indique Microsoft.

D’autres ouvertures seront effectives prochainement en Suisse et Allemagne ainsi qu’au Moyen Orient.